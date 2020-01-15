Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
6 saat önce
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Son Dakika: Wikipedia 2,5 yıl sonra erişime açıldı