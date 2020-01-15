Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

6 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı., System.String[]

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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