Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak... - Son Dakika

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak...

6 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak..., System.String[]

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu
Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
00:43 Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Son Dakika Haber
00:39 Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı - Son Dakika Haber
00:35 Karaman'da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
00:34 Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika Haber
00:33 Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika Haber
00:26 Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen teklifle hayatı değişti - Son Dakika Haber
00:17 Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 00:54:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]