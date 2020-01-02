Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak... - Son Dakika

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Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak...
6 saat önce
Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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