Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak... - Son Dakika

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak...

6 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak..., System.String[]

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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