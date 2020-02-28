Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak... - Son Dakika

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Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak...
6 saat önce
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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