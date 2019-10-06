Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...
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Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...

1 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan..., System.String[]

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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