Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...
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Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.
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