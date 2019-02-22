Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump Görüşmesinde Suriye'de Yaşanan Son Gelişmeler Ele Alınarak Siyasi Sürecin...

Erdoğan-Trump Görüşmesinde Suriye'de Yaşanan Son Gelişmeler Ele Alınarak Siyasi Sürecin...

11 dakika önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Erdoğan-Trump Görüşmesinde Suriye'de Yaşanan Son Gelişmeler Ele Alınarak Siyasi Sürecin..., System.String[]
Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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