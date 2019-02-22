Erdoğan-Trump Görüşmesinde Suriye'de Yaşanan Son Gelişmeler Ele Alınarak Siyasi Sürecin...
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Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.
Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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