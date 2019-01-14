Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Suriye'nin Kuzeyinde Terörden Arındırılmış Güvenli Bir Bölge...

Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Suriye'nin Kuzeyinde Terörden Arındırılmış Güvenli Bir Bölge...

1 saat önce

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Suriye'nin Kuzeyinde Terörden Arındırılmış Güvenli Bir Bölge..., System.String[]
Erdoğan- Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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