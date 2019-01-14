Erdoğan-Trump Görüşmesinde, Suriye'nin Kuzeyinde Terörden Arındırılmış Güvenli Bir Bölge...
1 saat önce
Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.
Erdoğan- Trump
görüşmesinde, Suriye
'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:42 Kaynak: AA
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