Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump 'Güvenli Bölge' konusunda söylediğimiz noktaya geldi
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Erdoğan: Trump 'Güvenli Bölge' konusunda söylediğimiz noktaya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampının kapanışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Erdoğan: Trump 'Güvenli Bölge' konusunda söylediğimiz noktaya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump 'Güvenli Bölge' konusunda bizim söylediğimiz noktaya geldi" dedi.


Partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampının kapanışında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Trump, Fırat'ın Doğusu'nda çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler hala bu talimata uymuş değil' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:01 
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