Erdoğan: Trump 'Güvenli Bölge' konusunda söylediğimiz noktaya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump 'Güvenli Bölge' konusunda bizim söylediğimiz noktaya geldi" dedi.



Partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampının kapanışında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Trump, Fırat'ın Doğusu'nda çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler hala bu talimata uymuş değil' ifadelerini kullandı.