Son Dakika Haberleri: Erdoğan, trump ile bm genel kurulu heyet başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu
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Erdoğan, trump ile bm genel kurulu heyet başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

Erdoğan, trump ile bm genel kurulu heyet başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:25 Kaynak: DHA
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