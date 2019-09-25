Erdoğan, trump ile bm genel kurulu heyet başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:25 Kaynak: DHA
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