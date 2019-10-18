Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump ile görüşme) Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Trump ile görüşme) Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak...

Erdoğan: "(Trump ile görüşme) Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak...

17 dakika önce

Erdoğan: "(Trump ile görüşme) Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Trump ile görüşme) Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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