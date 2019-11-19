Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump ile görüşmemizde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik
Son Dakika Dünya Erdoğan: Trump ile görüşmemizde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Trump ile görüşmemizde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik

6 saat önce

Erdoğan: Trump ile görüşmemizde birçok konuya kökten çözüm getiremedik

Erdoğan: Trump ile görüşmemizde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik, System.String[]

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da ABD'de Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ankara ile Washington arasındaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremediklerini söyledi. Erdoğan, "Ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.


Görüşmede iki ülke ilişkilerini geren S-400 ve F-35 konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" ifadelerini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:04 
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