Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump ile Görüştü

Erdoğan, Trump ile Görüştü

53 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmede DEAŞ, Suriye ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konularının görüşüldüğü öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Trump, "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak eylemlerimizi ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini konuştuk. Uzun yılların ardından eve dönüyoruz. Aynı zamanda yoğun bir biçimde ticaret konularını da konuştuk" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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