Erdoğan, Trump ile Görüştü
53 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştüğünü açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmede DEAŞ, Suriye
ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konularının görüşüldüğü öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmeyi Twitter
hesabından duyuran Trump, "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak eylemlerimizi ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini konuştuk. Uzun yılların ardından eve dönüyoruz. Aynı zamanda yoğun bir biçimde ticaret konularını da konuştuk" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:31 Kaynak: İHA
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