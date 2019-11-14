Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda... - Son Dakika
Erdoğan: "Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda...
7 saat önce
Erdoğan: "Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim İstanbul'da sis etkili oluyor Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz