Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz
Son Dakika Dünya Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz

Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta yapacağı görüşmede, Barış Pınarı Operasyonu, S-400 savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alımıyla birlikte Halk Bankası ile ilgili açılan davayı da görüşeceğini söyledi.

Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta yapacağı görüşmede, Barış Pınarı Operasyonu, S-400 savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alımıyla birlikte Halk Bankası ile ilgili açılan davayı da görüşeceğini söyledi.


Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan,13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:43 
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