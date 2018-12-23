Erdoğan, Trump ile Telefon Görüşmesinde, Suriye'de ABD'ye Her Türlü Desteği Vermeye Hazır Olduğunu...
19 dakika önce
Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, Suriye'de ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığını bildirdi.
Erdoğan, Trump
ile telefon görüşmesinde, Suriye
'de ABD
'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:01 Kaynak: AA
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