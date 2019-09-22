Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
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Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

4 dakika önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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