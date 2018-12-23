Erdoğan: Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik
2 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
Başkanı Donald Trump
bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye
'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:41 Kaynak: DHA
Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
Meteorolojiden Yurdun Birçok Bölgesi İçin Kar Yağışı Uyarısı