Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik

Erdoğan: Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Erdoğan: Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:41 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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