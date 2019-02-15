Erdoğan: "(Trump'ın Beklenen Açıklaması) Şunu Kesinlikle Söyleyecektir; 'Deaş'a Karşı Zaferi...
1 saat önce
Erdoğan: "(Trump'ın beklenen açıklaması) Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir"
Erdoğan: "( Trump
'ın beklenen açıklaması) Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir"
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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