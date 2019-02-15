Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump'ın Beklenen Açıklaması) Şunu Kesinlikle Söyleyecektir; 'Deaş'a Karşı Zaferi...

Erdoğan: "(Trump'ın Beklenen Açıklaması) Şunu Kesinlikle Söyleyecektir; 'Deaş'a Karşı Zaferi...

1 saat önce

Erdoğan: "(Trump'ın beklenen açıklaması) Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir"

Erdoğan:
Erdoğan: "( Trump'ın beklenen açıklaması) Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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