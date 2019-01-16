Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Trump'ın Çekilme Kararlılığını Gördüğüm İçin Terör Eylemine Karşı Geri Durmayacağına...

Erdoğan: "Trump'ın Çekilme Kararlılığını Gördüğüm İçin Terör Eylemine Karşı Geri Durmayacağına...

36 dakika önce

Erdoğan: "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: " Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:49 Kaynak: AA

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