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Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim...
6 saat önce
Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim. "
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim. "
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