Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim... - Son Dakika

Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim...

6 saat önce

Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim. "

Erdoğan:

Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim. "

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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