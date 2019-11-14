Trump'ın mektubunu iade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Haber vermek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından yurda dönüş yolunda gazetecilerle görüştü. Sohbet havasında gerçekleşen görüşmede gazeteciler Erdoğan'a merak edilenleri sordu. Bir gazeteci, ABD Başkanı Trump'a mektubun iade edilmesi üzerine tepkisinin ne olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın bir tepkisi olmadığını söylerken Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Erdoğan, "Tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermek lazım" şeklinde konuştu.

ABD dönüşü gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemi meşgul eden ve Erdoğan'ın 'iade' edeceğini söylediği mektup da konu başlığı olarak ele alındı. Bir gazeteci Erdoğan'a mektubun iade sürecini sordu. "Trump ne tepki?" verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın bir tepkisi olmadı" derken, mektup konusunda kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"KILIÇDAROĞLU'NA HABER VERMEK LAZIM"

Erdoğan, "Tepkileri olmadı. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın görüşme yapmasını ben yadırgıyorum. Bunu basın toplantısında söylediğime göre ikili toplantıda hayli hayli söyledim. ABD gibi bir ülkenin başkanı böyle bir teröristle nasıl görüşür? Biz bu şekilde uluslararası terörle mücadeleyi nasıl yürüteceğiz? Bir terörist önemli bir devletin başı ile görüşebiliyorsa ve arabuluculuk için de böyle bir terörist teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Bu şekilde bir yere varmak mümkün değil. Yani terörü akladılar pakladılar. Tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermek lazım" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyareti için 3 Kasım'da yaptığı açıklamada "Diplomatik yollardan özür dilenmesi gerek. 'Bu mektupla amaç aşılmıştır' demeliler. Ancak böyle olursa Erdoğan ABD'ye gitmeli" demişti.

TRUMP'IN MEKTUBU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile müzakere etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair skandal ifadeler yer alan mektup Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Erdoğan, mektubu Trump'a iade edeceğini söyledikten sonra 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyaretinde mektubu iade etmişti.

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