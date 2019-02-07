Erdoğan: "Trump'ın Özellikle Suriye Bağlamında Aldığı Son İnisiyatif Türk-Amerikan İlişkilerini...
1 saat önce
Erdoğan: "Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır"
Erdoğan: " Trump
'ın özellikle Suriye
bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA
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