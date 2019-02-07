Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Trump'ın Özellikle Suriye Bağlamında Aldığı Son İnisiyatif Türk-Amerikan İlişkilerini...

Erdoğan: "Trump'ın Özellikle Suriye Bağlamında Aldığı Son İnisiyatif Türk-Amerikan İlişkilerini...

1 saat önce

Erdoğan: "Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır"

Erdoğan:
Erdoğan: " Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Suriye, Politika
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