Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump'ın Sosyal Medya Hesabından Verilen Bir Takım Mesajlar Doğrusu Beni ve Arkadaşlarımı...

Erdoğan: Trump'ın Sosyal Medya Hesabından Verilen Bir Takım Mesajlar Doğrusu Beni ve Arkadaşlarımı...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan: Trump'ın Sosyal Medya Hesabından Verilen Bir Takım Mesajlar Doğrusu Beni ve Arkadaşlarımı..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Dün sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün telefonda bu meseleleri tekrar konuştuk. Müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. " diye konuştu. 

Görüntü dökümü

-Erdoğan'nın konuşması

-Detaylar 

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR 

ftp://178.211.55.238 

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:18:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Trump'ın Sosyal Medya Hesabından Verilen Bir Takım Mesajlar Doğrusu Beni ve Arkadaşlarımı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]