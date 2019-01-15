Erdoğan: Trump'ın Sosyal Medya Hesabından Verilen Bir Takım Mesajlar Doğrusu Beni ve Arkadaşlarımı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Dün sayın Trump
'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün telefonda bu meseleleri tekrar konuştuk. Müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye
'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. " diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:29 Kaynak: DHA
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