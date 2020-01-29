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Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir"
6 saat önce
Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir"
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