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Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile...
6 saat önce
Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"
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