Son Dakika Haberleri: Erdoğan Trump'la Görüştü

Erdoğan Trump'la Görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. DEAŞ ve Suriye'deki ortak işbirliğimizi ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin koordinasyonunu görüştüm." dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:21 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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