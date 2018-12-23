Erdoğan Trump'la Görüştü
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile telefonda görüştü. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. DEAŞ ve Suriye
'deki ortak işbirliğimizi ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin koordinasyonunu görüştüm." dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:21 Kaynak: İHA
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