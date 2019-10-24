Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin...

Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin...

25 dakika önce

Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.' dedim."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:07:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]