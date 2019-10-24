Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin...
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Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.' dedim."
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