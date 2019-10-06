Son Dakika Haberleri: Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü

1 saat önce

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Donald Trump, Türkiye, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı
Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 01:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]