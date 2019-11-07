Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere...

Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere...

6 saat önce

Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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