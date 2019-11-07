Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere...
6 saat önce
Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Trump'la) Terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik."
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