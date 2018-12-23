Erdoğan, Trump'la Ticari İlişkilerden Suriye'deki Gelişmelere Birçok Konuda Eşgüdümü Artırmada...
29 dakika önce
Erdoğan, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Erdoğan, Trump
'la ticari ilişkilerden Suriye
'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:53 Kaynak: AA
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