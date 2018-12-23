Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Trump'la Ticari İlişkilerden Suriye'deki Gelişmelere Birçok Konuda Eşgüdümü Artırmada...

Erdoğan, Trump'la Ticari İlişkilerden Suriye'deki Gelişmelere Birçok Konuda Eşgüdümü Artırmada...

29 dakika önce

Erdoğan, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Erdoğan, Trump'la Ticari İlişkilerden Suriye'deki Gelişmelere Birçok Konuda Eşgüdümü Artırmada..., System.String[]
Erdoğan, Trump'la ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:53 Kaynak: AA

Suriye, Donald Trump, Güncel
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