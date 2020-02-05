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Erdoğan: "TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve...
6 saat önce
Erdoğan: "TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve İdlib'te serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Erdoğan: " TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve İdlib'te serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir"
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