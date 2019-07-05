Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet...
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Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet...

1 saat önce

Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız."

Erdoğan:
Erdoğan: " TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 Kaynak: AA
TSK, Güncel
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