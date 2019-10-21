Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN: TÜM BATI, TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALDI (1)
Son Dakika Güncel ERDOĞAN: TÜM BATI, TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALDI (1)

ERDOĞAN: TÜM BATI, TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALDI (1)

39 dakika önce

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

ERDOĞAN: TÜM BATI, TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALDI (1), System.String[]

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Erdoğan burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar. Düşünce özgürlüğüne inananlar, inanç özgürlüğüne inananlar, ne inancını, ne düşüncesini, o yeşil dolara asla değişmeyecektir. Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz. Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları


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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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