Erdoğan: Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde... - Son Dakika

Erdoğan: Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı.

Erdoğan: Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde...

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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