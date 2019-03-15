Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tüm Dünyayı, Özellikle Batı Ülkelerini İnsanlığın Tamamını Tehdit Eden Bu Tehlikeli...

Erdoğan: "Tüm Dünyayı, Özellikle Batı Ülkelerini İnsanlığın Tamamını Tehdit Eden Bu Tehlikeli...

2 saat önce

Erdoğan: "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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