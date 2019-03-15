Erdoğan: "Tüm Dünyayı, Özellikle Batı Ülkelerini İnsanlığın Tamamını Tehdit Eden Bu Tehlikeli...
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Erdoğan: "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz.
Erdoğan: "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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