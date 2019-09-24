Erdoğan: "Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı...
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Erdoğan: "Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum"
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