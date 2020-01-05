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Erdoğan: "Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme...
6 saat önce
Erdoğan: "Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika- İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."
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