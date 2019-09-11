Erdoğan: Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00
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