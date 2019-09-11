Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağım
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Erdoğan: Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağım

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.

Erdoğan: Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağım, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 
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