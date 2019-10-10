Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok."