Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...
1 saat önce
Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok."
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