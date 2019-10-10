Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...

Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...

1 saat önce

Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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