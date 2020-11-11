Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi, saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz."

Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi, saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar