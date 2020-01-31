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Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz."
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