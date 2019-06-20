Erdoğan: "Tüm sandıklara yönelik sayım talebimiz yerine gelmiş olsaydı bugün belki bu seçim...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:18 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sosyal Medya ve TV
ortak yayınına katıldı.
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