Erdoğan: "Tüm Sıkıntılara, Görüş Ayrılıklarına Hatta Aramızı Açmaya Yönelik Kimi Provokasyonlara...
1 saat önce
Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."
Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana
ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA
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