Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tüm Sıkıntılara, Görüş Ayrılıklarına Hatta Aramızı Açmaya Yönelik Kimi Provokasyonlara...

Erdoğan: "Tüm Sıkıntılara, Görüş Ayrılıklarına Hatta Aramızı Açmaya Yönelik Kimi Provokasyonlara...

1 saat önce

Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."

Erdoğan:
Erdoğan: "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Astana, Güncel
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