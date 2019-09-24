Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine...
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Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine...

46 dakika önce

Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız"

Erdoğan:

Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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