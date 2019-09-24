Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine...
46 dakika önce
Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız"
Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı