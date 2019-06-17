Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı...
1 saat önce
Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye
düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz. İstanbul
'u 1994 öncesi karanlık günlerine tekrar geri döndüremeyiz."
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