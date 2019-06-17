Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı...
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Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı...

1 saat önce

Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz. İstanbul'u 1994 öncesi karanlık günlerine tekrar geri döndüremeyiz."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:48 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Güncel
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