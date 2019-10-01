Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.
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Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.

1 saat önce

Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak. Burada da 50 milyon turisti inşallah yakalayacağız."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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