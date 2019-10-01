Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.
1 saat önce
Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak. Burada da 50 milyon turisti inşallah yakalayacağız."
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