ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1) - Son Dakika

ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor.

ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Merkel ile yapacakları görüşmede 'İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi.  Erdoğan ayrıca, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan ve Merkel'in görüşmesi

-Erdoğan'ın konuşması

-Merkel'in konuşması


- İstanbul
Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:37 Kaynak: DHA
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