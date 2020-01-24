Son Dakika › Güncel › Erdoğan, 'Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde konuştu (1) - Son Dakika
Erdoğan, 'Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde konuştu (1)
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Merkel ile yapacakları görüşmede 'İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." ifadelerinde bulundu.
Son Dakika Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi