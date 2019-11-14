Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin... - Son Dakika

Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin...

7 saat önce

Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz."

Erdoğan Türk , Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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