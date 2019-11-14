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Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin...
7 saat önce
Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz."
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