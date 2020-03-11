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Erdoğan: "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir,...
6 saat önce
Erdoğan: "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal"
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